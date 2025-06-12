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Финансист развеивает мифы: евро — лишь инструмент, а не ключ к успеху

1:19
Экономика

Финансист Левон Хампарцумян утверждает, что многие мифы о введении евро в Болгарии совершенно необоснованны.

5 евро
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info
5 евро

Он отмечает, что опасения о потере сбережений из-за цифрового евро — это "самая большая ошибка". По его словам, деньги уже сейчас активно движутся в электронном виде, и их количество в бумажной валюте сокращается.

Хампарцумян также развеивает миф о том, что Болгария будет обязана покрывать долги крупных стран еврозоны. Он подчеркивает, что Болгария слишком мала, чтобы ее рассматривали как серьезный источник долгов.

Что касается цен на продукты, такие как вишня, банкир объясняет, что их стоимость зависит от урожая, сезонности и спроса, а не от валюты. Например, в Испании килограмм черешни стоит 17 евро.

Хампарцумян подчеркивает, что цены определяются рынком, а не валютой, и призывает сосредоточиться на борьбе с теневым сектором, который составляет около 30-40% экономики, чтобы увеличить ресурсы для социально слабых.

По его мнению, евро, лев или доллар — это всего лишь инструменты для измерения, и их значение не определяет экономический успех или провал.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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