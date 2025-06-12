Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собака рычит на других: возможно, она просто боится — и ждёт вашей помощи
Рынок новостроек Москвы рухнул: эксперты бьют тревогу – что происходит
Прическа за 5 минут: 5 способов использовать крабик для модного летнего образа
Искусственную кровь создали в Японии: она обладает чудо-возможностями
Поживём — увидим: Орландо Блум намекнул на будущее Пиратов Карибского моря
Этот трюк с солью меняет всё: простой рассол превращает грудку в нежнейшее мясо
Кажутся устаревшими, но именно они тянут с того света: изобретения, которые продолжают спасать жизни при ДТП
Сильная спина и уверенная осанка — начните с этого упражнения
Альпы без туристов: скрытое сокровище Италии ближе, чем кажется

Пять самых частых ошибок в расходах: как перестать тратить деньги впустую

1:55
Экономика

По опросу, проведенному компанией Motley Fool Money среди 2000 американцев, 85% респондентов признаются, что иногда тратят деньги на ненужные вещи.

Банковская карта
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банковская карта

Вот пять самых распространенных случаев нерационального расходования средств:

1. Частое питание вне дома.
2. Импульсивные покупки в интернет-магазинах.
3. Покупка полуфабрикатов и напитков.
4. Чрезмерное выбрасывание остатков или продуктов с истекшим сроком годности.
5. Оплата неиспользованных услуг потокового телевидения.

Неудивительно, что расходы на еду занимают значительное место в этом списке. По мнению миллионера и писателя Рамита Сети, еда является самой крупной категорией, где можно сэкономить и перенаправить деньги на что-то более важное. Он также отметил, что расходы на еду сложно отслеживать, и они часто связаны с эмоциональными решениями.

Чтобы контролировать ненужные расходы, эксперты предлагают три шага:

Сделайте паузу

Прежде чем сделать импульсивную покупку, добавьте товар в список желаемого и подождите пару дней. Часто оказывается, что он вам больше не нужен.

Усложните траты

Подумайте о добавлении дополнительных шагов в процесс покупок, например, посетите магазин лично или включите уведомления в мобильном банке. Это поможет вам замедлиться и более критично подойти к своим покупкам.

Используйте автоматизацию

Автоматизация финансовых задач, таких как перевод денег на пенсионные счета или высокодоходные сберегательные счета, может помочь предотвратить нерациональные траты. Если деньги автоматически направляются в нужное русло, то то, что останется, вы скорее всего потратите, пишет CNBC.

Уточнения

Расхо́ды — затраты, которые ведут к уменьшению экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и/или возникновение обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Привилегий больше не будет: МИД РФ поставил ультиматум западному бизнесу
Экономика и бизнес
Привилегий больше не будет: МИД РФ поставил ультиматум западному бизнесу Аудио 
Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой
Авто
Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Садоводство, цветоводство
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом Аудио 
Популярное
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом

Окучивание картофеля кажется делом нехитрым, но одна ошибка может стоить половины урожая. Разбираемся, как не погубить клубни своими руками.

Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Последние материалы
Прическа за 5 минут: 5 способов использовать крабик для модного летнего образа
Искусственную кровь создали в Японии: она обладает чудо-возможностями
Поживём — увидим: Орландо Блум намекнул на будущее Пиратов Карибского моря
Этот трюк с солью меняет всё: простой рассол превращает грудку в нежнейшее мясо
Кажутся устаревшими, но именно они тянут с того света: изобретения, которые продолжают спасать жизни при ДТП
Сильная спина и уверенная осанка — начните с этого упражнения
Альпы без туристов: скрытое сокровище Италии ближе, чем кажется
Покой перед бурей: разлом в Калифорнии молчит дольше обычного — и это может обернуться катастрофой
Новое платье в крови: юбилей Анжелики Агурбаш превратился в настоящий ужас
Милый пушистик на самом деле страдает каждый день — и вот почему
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.