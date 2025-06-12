Пять самых частых ошибок в расходах: как перестать тратить деньги впустую

1:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

По опросу, проведенному компанией Motley Fool Money среди 2000 американцев, 85% респондентов признаются, что иногда тратят деньги на ненужные вещи.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Банковская карта

Вот пять самых распространенных случаев нерационального расходования средств:

1. Частое питание вне дома.

2. Импульсивные покупки в интернет-магазинах.

3. Покупка полуфабрикатов и напитков.

4. Чрезмерное выбрасывание остатков или продуктов с истекшим сроком годности.

5. Оплата неиспользованных услуг потокового телевидения.

Неудивительно, что расходы на еду занимают значительное место в этом списке. По мнению миллионера и писателя Рамита Сети, еда является самой крупной категорией, где можно сэкономить и перенаправить деньги на что-то более важное. Он также отметил, что расходы на еду сложно отслеживать, и они часто связаны с эмоциональными решениями.

Чтобы контролировать ненужные расходы, эксперты предлагают три шага:

Сделайте паузу

Прежде чем сделать импульсивную покупку, добавьте товар в список желаемого и подождите пару дней. Часто оказывается, что он вам больше не нужен.

Усложните траты

Подумайте о добавлении дополнительных шагов в процесс покупок, например, посетите магазин лично или включите уведомления в мобильном банке. Это поможет вам замедлиться и более критично подойти к своим покупкам.

Используйте автоматизацию

Автоматизация финансовых задач, таких как перевод денег на пенсионные счета или высокодоходные сберегательные счета, может помочь предотвратить нерациональные траты. Если деньги автоматически направляются в нужное русло, то то, что останется, вы скорее всего потратите, пишет CNBC.

Уточнения

Расхо́ды — затраты, которые ведут к уменьшению экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и/или возникновение обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).





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