Маркетинг и программирование уже не те: как ИИ изменил бизнес в Китае

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

На прошлой неделе финансовый гигант Citi объявил о сокращении 3500 рабочих мест в сфере технологий в Китае к октябрю.

Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Симпозиум по инновациям и исследованиям Cisco и Ecole Polytechnique

Генеральный директор Anthropic Дарио Амодей заявил, что искусственный интеллект может привести к росту безработицы на 10-20% в течение ближайших одного-пяти лет.

В Китае компании всё чаще обсуждают, как ИИ может повысить эффективность, особенно в маркетинге и программировании. Например, в конце мая Meituan, гигант в сфере доставки еды, сообщил, что около 52% нового кода сейчас создается с помощью ИИ, что значительно больше, чем 27% в марте.

Крупные китайские технологические компании активно ищут молодых специалистов с навыками в области ИИ. Шу Вэйбин, партнер и главный операционный директор HangHang AI, отметил, что "если студент не знает, как работать с ИИ, ему будет сложно найти работу".

HangHang AI занимается обучением навыкам работы с ИИ и 6 июня запустила платформу "Global AI", которая помогает предпринимателям получать начальное финансирование для проектов в области ИИ, даже если они продолжают работать по найму, пишет CNBC.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.



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