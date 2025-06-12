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Башкирские аграрии получили право на экспорт: почему Китай выбирает их продукцию

1:07
Экономика

Еще два сельхозпредприятия Башкирии получили право на экспорт своей продукции в Китай.

Очередь грузовиков
Фото: eigene Bilder by Томас Грэмс, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Очередь грузовиков

Китайская сторона включила в список поставщиков производителей мяса и субпродуктов птицы, а также натурального меда. Регистрация новых поставщиков прошла через китайскую информационную систему CIFER.

На данный момент мясо и субпродукты птицы могут экспортировать 58 отечественных производителей, а продукцию пчеловодства — 26. Аграрии Башкирии активно работают с Китаем, поставляя бобовые, зерновые, семена льна и масла (подсолнечное и рапсовое). В прошлом году аграрии экспортировали в Китай 45 тысяч тонн продукции на сумму 18,8 миллиона долларов США.

Заместитель премьер-министра правительства РБ и министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов отметил, что аграрии не только обеспечивают республику основными продуктами питания, но и активно осваивают новые зарубежные рынки, согласно "Светич".

Уточнения

Лён (лат. Línum) — род травянистых растений семейства Льновые (Linaceae). Насчитывает около 200 видов. Лён обыкновенный является ценной прядильной и масличной культурой.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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