Элеваторы в ожидании: Кабардино-Балкария готовится к уборке нового урожая

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сельхозпроизводители Кабардино-Балкарии полностью готовы к началу уборочных работ.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уборка зерна

Руководитель министерства сельского хозяйства республики выступил на совещании, где обсуждались подготовка и проведение уборочных работ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Он отметил, что весь цикл весенних полевых работ прошел в штатном режиме и в агротехнические сроки. Основная задача сейчас — подготовка аграриев к уборочной кампании, которая является ответственным и напряженным этапом работы.

На темпы уборки урожая влияет наличие и готовность сельхозтехники, и здесь у них всё под контролем. С начала года в Кабардино-Балкарии уже приобретено 71 новый трактор и 5 зерноуборочных комбайнов, и вся техника готова к работе в поле. Также почти завершена подготовка элеваторов и складских помещений для приемки нового урожая, пишет "Светич".

Уточнения

Элеватор — сооружение для хранения зерна.



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