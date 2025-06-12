303 новых заказа: Boeing опережает Airbus и готовится к новым высотам

2:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

В прошлом месяце общий объем заказов на новые самолеты Boeing достиг 303 единиц — это самый высокий показатель с декабря 2023 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Jeremy Elson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Завод Боинг

Компания уверенно опережает своего конкурента Airbus и работает над стабилизацией производства своих самых популярных моделей, приближаясь к лимитам, установленным Федеральной авиационной администрацией.

В мае Boeing передал заказчикам 45 самолетов, что соответствует уровню предыдущего месяца, но значительно превышает 24 самолета, поставленные за тот же месяц годом ранее.

На текущий момент, по состоянию на май, Boeing поставил 220 самолетов, в то время как Airbus — 243.

Поставки являются ключевым фактором для получения прибыли обеих компаний, так как основная часть стоимости самолета выплачивается при его передаче.

В этом году Boeing получил заказы на 512 самолетов, несмотря на отмененные и переведенные в другие категории заказы, в то время как у Airbus количество заказов составило 215. На следующей неделе на Парижском авиасалоне ожидаются новые сделки и демонстрации новых технологий.

Также стоит отметить, что Boeing и министерство юстиции заключили соглашение для предотвращения судебного преследования за аварии с 737 Max. Генеральный директор Boeing Келли Ортберг заявил, что компания планирует стабилизировать производственную линию на уровне около 38 самолетов в месяц, а затем может запросить у FAA разрешение на увеличение этого показателя.

В прошлом месяце Boeing зарегистрировал 345 заказов, включая 146 на 737 Max и 157 на 787 Dreamliner. В конце мая Ортберг сообщил, что Boeing намерен возобновить поставки самолетов китайским авиакомпаниям после паузы, вызванной торговыми спорами между США и Китаем.

На данный момент объем невыполненных заказов Boeing составляет 5943 самолета, это говорит о высоком спросе на продукцию компании, пишет CNBC.

Уточнения

При́быль — положительная разница между суммарными доходами (в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг.



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