Режим ЧС: засуха повлияла на жизнь в десяти районах Ростовской области

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

В связи с необычайно сильной засухой в Ростовской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Фото: https://commons.wikimedia.org by CSIRO, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ засуха

Данная информация была предоставлена пресс-службой областного правительства.

Согласно официальному заявлению, существенное снижение уровня влаги в почве зафиксировано в Азовском, Белокалитвинском, Верхнедонском, Веселовском, Зерноградском, Октябрьском, Семикаракорском, Сальском, Цимлянском и Чертковском районах. Таким образом, режим ЧС начал действовать на территории десяти муниципальных районов области, пишут "Вести Подмосковья".

Ранее Банк России заявил, что для снижения инфляции необходимо достичь соразмерного соотношения спроса и предложения, это возможно благодаря жесткой денежно-кредитной политике.

Уточнения

Чрезвыча́йная ситуа́ция (ЧС) — это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.





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