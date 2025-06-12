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Кто стал богаче? Росстат объяснил, почему в стране снизилась бедность

1:26
Экономика

Росстат сообщил о заметном снижении числа россиян, живущих за чертой бедности. Согласно данным за первый квартал 2025 года, уровень бедности в стране снизился до 8,1%, что на 1,5 процентного пункта ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Граница бедности при этом была зафиксирована на отметке 16 621 рубль.

Пустой кошелёк
Фото: Freepik is licensed under public domain
Пустой кошелёк

Эксперты объяснили позитивную динамику ростом доходов населения. По их словам, в первую очередь сказался рост заработных плат, увеличение доходов предпринимателей, а также прибыль от собственности. Немаловажную роль сыграл и рост объемов социальных выплат.

Пресс-служба Росстата уточнила: наибольшую долю доходов россиян по-прежнему составляют зарплаты и социальные трансферты — 64% и 16% соответственно.

Общая сумма соцвыплат за квартал достигла 4,3 триллиона рублей, что на 12,5% больше, чем годом ранее.

При этом среднемесячная начисленная зарплата увеличилась почти на 14% и превысила 92 тысячи рублей. Пенсии тоже подросли — в среднем до 23 214 рублей, прибавив 11,6%.

Уточнения

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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