Кто стал богаче? Росстат объяснил, почему в стране снизилась бедность

Росстат сообщил о заметном снижении числа россиян, живущих за чертой бедности. Согласно данным за первый квартал 2025 года, уровень бедности в стране снизился до 8,1%, что на 1,5 процентного пункта ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Граница бедности при этом была зафиксирована на отметке 16 621 рубль.
Эксперты объяснили позитивную динамику ростом доходов населения. По их словам, в первую очередь сказался рост заработных плат, увеличение доходов предпринимателей, а также прибыль от собственности. Немаловажную роль сыграл и рост объемов социальных выплат.
Пресс-служба Росстата уточнила: наибольшую долю доходов россиян по-прежнему составляют зарплаты и социальные трансферты — 64% и 16% соответственно.
Общая сумма соцвыплат за квартал достигла 4,3 триллиона рублей, что на 12,5% больше, чем годом ранее.
При этом среднемесячная начисленная зарплата увеличилась почти на 14% и превысила 92 тысячи рублей. Пенсии тоже подросли — в среднем до 23 214 рублей, прибавив 11,6%.
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации.
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