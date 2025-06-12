Банк России включил тормоза: как сдержат инфляцию и кто пострадает

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центральный банк России раскрыл, как именно намерен снижать инфляцию в стране. В официальном сообщении регулятора отмечается: чтобы цены перестали расти высокими темпами, необходимо добиться баланса между спросом и предложением.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Банк России

Сейчас, как указали в Банке России, спрос превышает производственные возможности экономики — отсюда и ускорение инфляции.

Для коррекции этой ситуации применяется жесткая денежно-кредитная политика. Повышенные процентные ставки, в том числе по кредитам, делают займы менее доступными, тем самым охлаждая потребительский интерес. Люди начинают больше сберегать, а не тратить, что сокращает общий спрос.

По словам представителей ЦБ, такая политика заставляет бизнес — от автодилеров до строительных компаний — сдерживать рост цен, если они действительно хотят реализовать свои товары и услуги.

Регулятор подчеркнул, что только через снижение совокупного спроса возможно долгосрочное сдерживание инфляции.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны.



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