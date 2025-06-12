География инфляции США: кто голосовал за демократов, платит гораздо больше

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно анализу от Bloomberg, в мае инфляция в США выросла на 2,4% по сравнению с предыдущим годом, но географические различия значительны.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Штаты

Согласно анализу от Bloomberg, инфляция в штатах с преобладанием демократов на восточном и западном побережьях оказалась выше, чем в республиканских штатах, таких как Средний Запад и Юг.

На Западном побережье инфляция в мае составила 2,8%, с наивысшими показателями в Лос-Анджелесе (3%) и Сан-Диего (3,8%). В Нью-Йорке, который также является оплотом демократов, инфляция снизилась до 3,4%, но всё равно остается одной из самых высоких в регионе.

В среднеатлантических и северо-восточных штатах инфляция также составила 2,8%, в то время как самый низкий уровень — 1,4% — был зафиксирован в Западно-Южно-Центральном регионе, включая Арканзас, Луизиану, Оклахому и Техас.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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