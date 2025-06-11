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Элита труда? Почему гибридный формат остаётся недоступным для большинства

1:32
Экономика

Согласно данным Управления национальной статистики (ONS), гибридный формат работы стал "новой нормой" для более чем 25% работающих в Великобритании.

собака в офисе
Фото: freepik.com by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
собака в офисе

Однако этот вариант недоступен для низкоквалифицированных и низкооплачиваемых работников.

Доля тех, кто работает в смешанном формате — делая перерывы между офисом и домом — постепенно растёт с марта 2022 года, достигнув 28% к началу этого года. Пандемия кардинально изменила мир труда: количество работников, которые трудятся исключительно в офисе, также снизилось.

Исследование показывает, что гибридный формат чаще выбирают сотрудники в возрасте от 30 до 49 лет, а также те, кто имеет высшее образование. Гибридные графики работы встречаются в 10 раз чаще среди работников с высшим образованием по сравнению с теми, кто не имеет квалификации.

Кроме того, 45% работников с доходом 50 000 фунтов стерлингов (более 5 млн руб.) в год и выше имеют возможность работать в гибридном формате, в то время как среди тех, кто зарабатывает менее 20 000 фунтов (чуть более 2 млн руб.) в год, этот процент составляет всего 8%. Гибридный формат выбирают директора, менеджеры и высокопрофильные специалисты, а также те, у кого есть обязанности по уходу за детьми, пишет The Guardian.

Уточнения

О́фис (англ. office) или конто́ра (нем. Kontor) — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы). В офисе (конторе) принимают клиентов, хранят и обрабатывают документы, архивы и тому подобное.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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