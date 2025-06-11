Арктика на паузе: геологоразведку начнут позже, чем ожидалось

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Всё чаще звучат вопросы: когда Россия начнёт активную геологоразведку в Арктике? Ответ уже есть, но с важной оговоркой. Полноценная программа работ в арктической зоне стартует только после утверждения аналогичной стратегии для новых регионов страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Gérald Tapp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Арктика

О чём речь

Речь идёт о Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Именно эти территории сейчас в фокусе внимания Роснедр. Их потенциал нуждается в срочном изучении — и для этого уже готовится масштабная программа.

"По Арктической зоне ведется предварительная проработка, и по завершению программы по воссоединенным субъектам мы приступим к работе по ней", — пояснил глава Роснедр Олег Казанов.

Что уже известно о новой программе

Рабочий проект программы геологоразведки для воссоединённых территорий будет представлен уже в июне. На реализацию выделен временной горизонт — с 2026 по 2031 год. Однако без консультаций с федеральными властями окончательные параметры ещё не утверждены.

Напомним, ещё в апреле Казанов говорил, что Роснедра планируют в 2025 году начать подготовку программ сразу по двум направлениям: Арктике и новым регионам.

Когда займутся Арктикой

Проработка геологоразведки в российской Арктике уже идёт, но пока на предварительном уровне. Основное внимание — координация с другими стратегическими проектами и завершение "домашней" подготовки в новых субъектах.

А пока в центре внимания — Петербургский международный экономический форум, который пройдёт с 18 по 21 июня. Именно там могут прозвучать новые подробности.

Уточнения

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере недропользования.



А́рктика (от греч. ἄρκτος — "медведица", ἀρκτικός - "находящийся под созвездием Большой Медведицы", "северный") — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.



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