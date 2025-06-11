Экономический переворот: назван действенный приём Центробанка для борьбы с инфляцией

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Банк России заявил, что для снижения инфляции необходимо достичь соразмерного соотношения спроса и предложения, что возможно благодаря жесткой денежно-кредитной политике.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Стопки монет на столе

В своём Telegram-канале регулятор отметил, что такая политика сокращает кредитную подпитку спроса и побуждает людей больше сберегать. Это, в свою очередь, помогает застройщикам, автодилерам и другим производителям удерживать цены на более низком уровне, чтобы продать свои товары и услуги.

Центробанк также подчеркнул, что жесткая денежно-кредитная политика приведёт к медленному росту цен. Они объяснили, что инфляция возникает, когда спрос растёт быстрее, чем производственные возможности. Поэтому, чтобы эффективно справиться с этой проблемой, необходимо воздействовать на совокупный спрос в экономике, что и делает ЦБ, манипулируя процентными ставками, включая ставки по кредитам, пишет ТАСС.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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