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Цены на грузоперевозки растут: кто виноват и что делать

1:44
Экономика

В мае 2025 года в России заметно подорожали автомобильные грузоперевозки, и цены почти сравнялись с прошлогодними показателями.

Трасса
Фото: Wikipedia by Avtodor, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Трасса

По данным логистической платформы "Монополия", стоимость за километр в прошлом году составляла 68,7 рубля, а в этом году уменьшилась до 66,4 рубля, что на 3,3% меньше. Однако с учетом инфляции это всё равно свидетельствует о росте цен.

Лев Стариковский, директор по развитию "Монополии", отметил, что рост тарифов связан с уменьшением числа доступных транспортных средств. Некоторые компании приостановили свою деятельность в ожидании повышения цен, а другие вернули в лизинг автомобили из-за снижения доходов.

Юлия Шленская, президент таможенного брокера KBT, подтвердила, что увеличение тарифов происходит из-за сокращения конкуренции, так как объем грузов не растёт. Она также отметила нехватку водителей, особенно среди молодежи, которая не проявляет интереса к этой профессии.

Коммерческий директор компании Dentro Альбина Дронова добавила, что в этом году желающих приобрести новые автомобили стало очень мало. Перевозчики стараются экономить или даже приостанавливать работу, чтобы избежать убытков.

Шленская также упомянула, что влияние китайских перевозчиков может существенно повлиять на рынок. Если российские власти введут меры против их демпинговых тарифов, которые на 30-40% ниже, это может привести к значительному росту цен на услуги в отрасли, пишет "Ъ".

Уточнения

Ли́зинг (англ. leasing от англ.  to lease — сдать в аренду) — вид финансовых услуг, форма кредитования для приобретения основных средств предприятиями и других товаров физическими и юридическими лицами.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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