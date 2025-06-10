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Экономика растёт, как на дрожжах: Белгородская область удивила всех

2:58
Экономика

Белгородская область продолжает удивлять: экономика растёт рекордными темпами, а социальные проекты не сбавляют обороты — даже в непростых условиях.

Белгород
Фото: Self-photographed by Glavkom_NN, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Белгород

ВРП преодолел отметку в 1,4 трлн рублей

Валовой региональный продукт региона по итогам 2024 года достиг впечатляющих показателей — свыше 1,4 трлн рублей. Ещё в 2020 году эта цифра составляла 950 млрд. Рост очевиден. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, подводя итоги работы правительства перед депутатами областной думы.

Индустрия и добыча — на подъёме

Белгородская область по-прежнему занимает лидирующие позиции в Центральном федеральном округе:

  • по добыче полезных ископаемых,
  • по объёму обрабатывающей промышленности.

Горнодобывающие предприятия региона поставили рекорд, добыв 100 млн тонн руды. При этом объём отгруженной продукции превысил 1,5 трлн рублей.

"По итогам 2024 года объем ВРП превысил 1,4 трлн рублей. Регион сохраняет лидерство…", — отметил губернатор.

План на будущее: 2 трлн к 2030 году

Как отметил Гладков, такой рывок стал возможен благодаря активному развитию сельского хозяйства и промышленности. На этом останавливаться не собираются. Цель к 2030 году — довести ВРП до 2 трлн рублей.

Образование и здравоохранение — приоритет

Развитие экономики не идёт в отрыве от социальных инициатив. Губернатор подчеркнул: региону важно, чтобы молодёжь оставалась жить и работать дома, развивая область.

"Мы продолжим развивать здравоохранение и образование, чтобы наши дети оставались в регионе", — заявил он.

Белгородская область стала пилотной площадкой по строительству президентских школ. А в рейтинге Рособрнадзора по качеству и объективности ЕГЭ она заняла второе место, в списке Минпросвещения — девятое.

Социальные программы работают, несмотря ни на что

Регион по-прежнему выполняет социальные обязательства:

  • предоставляется бесплатное жильё многодетным семьям и родителям детей-инвалидов;
  • продолжается реализация программы "Молодая семья".

"Несмотря на сложную финансовую ситуацию, мы продолжаем помогать тем, кто особенно нуждается", — отметил Гладков.

Белгородская область демонстрирует, что стабильный рост возможен даже в непростых условиях. Уверенное развитие экономики, поддержка социальной сферы и амбициозные цели на будущее делают регион одним из ярких примеров системного подхода к управлению и устойчивому развитию.

Уточнения

Промы́шленность (от рус. промышлять, промысел) — совокупность предприятий (рудников, шахт, электростанций, заводов, комбинатов, фабрик), занятых добычей сырья и топлива; производством энергии и орудий труда (как для других отраслей народного хозяйства, так и для самой промышленности); обработкой материалов и продуктов, произведённых в промышленности или в сельском хозяйстве; изготовлением потребительских товаров.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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