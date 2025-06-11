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Невидимая война на рисовых полях: как импорт захватывает Японию

1:31
Экономика

Япония стоит на пороге изменений в отношении к любимому продукту — рису, который всегда был в центре ее культуры и экономики.

Рис с овощами
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Рис с овощами

Однако сегодня национальный продукт сталкивается с серьезными вызовами: неурожайными годами, резким ростом цен и конкуренцией с более дешевым импортом из США, Южной Кореи. К "заграничным версиям" риса японские покупатели относятся с недоверием.

В Японии гюдон — блюдо из тонко нарезанной говядины и риса — остается популярным благодаря клейкому рису. Постоянное увеличение цен на рис привело к отставке министра сельского хозяйства и вызвало опасения, что японский рис может исчезнуть с рынка.

Правительства прошлых лет защищали местных фермеров, контролируя поставки и обеспечивая высокие цены. Однако растущее недовольство потребителей и необходимость адаптироваться к новым условиям ставят под сомнение эту политику. Япония может импортировать 60% продуктов питания, но рис всегда был исключением.

Сейчас на фоне рекордных температур и спроса со стороны туристов запасы риса истощаются. В марте правительство выпустило 300 000 тонн риса из запасов, но это не помогло остановить рост цен, которые к маю достигли 4285 иен (около 2 300 руб.) за 5 кг — вдвое больше, чем год назад, передает The Guardian.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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