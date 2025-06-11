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150 самолётов в тумане санкций: кто получит миллиарды и кто останется ни с чем

1:12
Экономика

Высокий суд Англии и Уэльса в среду поддержал владельцев почти 150 самолетов, которые были перерегистрированы Росавиацией и остались в России после введения санкций.

Санкт-Петербург, аэропорт Пулково
Фото: commons.wikimedia.org by Игорь Двуреков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Санкт-Петербург, аэропорт Пулково

Это решение стало результатом спора с страховщиками и было опубликовано в британском судебном архиве.

В 2024 году в коммерческом Высоком суде Лондона начался процесс по делу о компенсации за эти самолеты. Владельцы, включая крупнейшего в мире лизингодателя AerCap, подали в суд на такие страховые компании, как AIG, Chubb и Lloyd's of London, с требованием выплатить несколько миллиардов долларов.

Суд отметил, что каждый истец имеет право на возмещение своих убытков.

С 2023 года Росавиация активно работает над переводом иностранных самолетов, находящихся в эксплуатации у российских авиаперевозчиков, в российский реестр. С начала марта 2022 года по состоянию на сегодня было перерегистрировано 658 иностранных самолетов, согласно РИА Новости.

Уточнения

Исте́ц (исти́ца) — участник гражданского процесса, в защиту субъективных прав и (или) охраняемых интересов которого возбуждено гражданское дело.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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