С меньшим количеством буровых установок: что это значит для нефтяного рынка США

2:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

По оценкам Управления энергетической информации министерства энергетики США (EIA), в ближайшем будущем добыча нефти в Соединенных Штатах столкнется со спадом, пишет EADaily.

Фото: https://commons.wikimedia.org by roy.luck, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ нефтедобыча

Этот прогноз содержится в их свежем краткосрочном энергетическом обзоре. Согласно документу, ожидается снижение добычи сырой нефти в США с рекордных 13,5 млн баррелей в день во втором квартале 2025 года до примерно 13,3 млн баррелей в день к четвертому кварталу того же года. Причиной тому станет сокращение числа действующих буровых установок и падение цен на нефть. В EIA отметили, что в мае наблюдалось более резкое, чем ожидалось, сокращение количества работающих буровых установок.

По мнению EIA, из-за уменьшения числа буровых установок американские компании будут вводить в эксплуатацию меньше скважин вплоть до 2026 года. В результате, среднегодовая добыча сырой нефти, по прогнозам, составит чуть более 13,4 млн баррелей в день в 2025 году и немного меньше 13,4 млн баррелей в день в 2026 году.

Также прогнозируется дальнейшее снижение мировых цен на нефть из-за роста глобальных запасов. Средняя цена североморской нефти Brent в 2025 году ожидается на уровне авследующемгодуавследующемгоду61, авследующемгоду-59. При этом североамериканская WTI торгуется с дисконтом в несколько долларов по отношению к Brent, а американские нефтяники считают порог прибыльности при бурении скважин на уровне $65.

После начала торговой войны, инициированной Дональдом Трампом, мировые цены на нефть снизились до $60-65 за баррель. Параллельно ОПЕК+ постепенно восстанавливает добычу, увеличивая ее каждые три месяца. Некоторые аналитики полагают, что таким образом Саудовская Аравия и Россия стремятся вернуть себе долю рынка за счет сокращения добычи в США.

Уточнения

Скважина — горная выработка круглого сечения, пробурённая с поверхности земли или с подземной выработки без доступа человека к забою под любым углом к горизонту, диаметр которой намного меньше её глубины. Бурение скважин проводят с помощью специального бурового оборудования.





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