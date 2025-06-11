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11 городов в зоне риска: как отмена льготной ипотеки угрожает строительному рынку

1:44
Экономика

Аналитическая группа "Движение.ру" предупреждает, что прекращение программы льготной ипотеки может создать риски для финансовой устойчивости в 11 крупнейших городах России.

Недвижимость
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Uezhova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Недвижимость

Анализ показывает, что разница между количеством строящихся объектов и объемом продаж жилья уменьшается. В Москве и Санкт-Петербурге наблюдается положительная динамика, а в других городах, таких как Нижний Новгород, Челябинск и Красноярск, показатели значительно упали. Например, в Нижнем Новгороде они упали до 36%, в Челябинске до 35%, а в Красноярске до 32%, пишут Известия.

Основная проблема заключается в сильном сокращении объемов ипотечного кредитования на первичном рынке, которое уменьшилось почти в три раза — с 475 миллиардов до 167 миллиардов рублей за год. В то же время объемы строительства увеличились на более чем 10%.

Авторы исследования отмечают, что это привело к беспрецедентному росту нереализованных площадей, что может вызвать финансовые трудности для застройщиков.

Ян Гравшин, глава аналитического центра "Движение.ру", отметил, что если в июне 2024 года в зоне риска находился только Воронеж, то к апрелю 2025 года таких городов стало 11.

Аналитики предостерегают, что продолжающееся снижение может привести к проблемам у застройщиков с выплатой задолженности по проектному финансированию из-за высоких процентных ставок и недостаточного наполнения эскроу-счетов.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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