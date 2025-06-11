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Азия бросает вызов доллару: почему страны отворачиваются от американской валюты

1:11
Экономика

Азиатские страны активно укрепляют тенденцию отказа от доллара.

Долларовая купюра
Фото: Openverse by Images_of_Money, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Долларовая купюра

По словам валютного стратега ING Франческо Песоле, нестабильная торговая политика предыдущего президента США и резкое падение курса доллара ускоряют переход к альтернативным валютам. Этот процесс наиболее заметен в Азии, однако и другие государства стремятся уменьшить свою зависимость от американской валюты. Доля доллара в мировых валютных резервах упала с более чем 70% в 2000 году до 57,8% в 2024 году. С начала текущего года индекс доллара снизился более чем на 8%.

Участники рынка и представители власти осознали, что доллар может быть использован, и уже используется, в качестве инструмента давления в торговых переговорах. Как подчеркивает Линь Ли, глава отдела исследований глобальных рынков Азии в MUFG, процесс дедолларизации набирает обороты, поскольку азиатские экономики стремятся диверсифицировать свои валютные риски и активнее использовать собственные валюты, пишет CNBC.

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы, денежные знаки в виде банковских и казначейских билетов, а также монет, являющихся законным средством платежа на территории определённого государства.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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