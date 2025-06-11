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2,1 млн мальков каспийского лосося пополнят реки Северного Кавказа — вот куда они отправятся

Экономика

На Северном Кавказе в реки в общей сложности планируется выпустить 2,1 миллиона мальков каспийского лосося (кумжи) в качестве компенсационных мер, а также 350 тысяч особей в рамках государственного задания.

река в горах
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
река в горах

Представители Северо-Кавказского теруправлением Росрыболовства отметили, что запланированный на год объем выпусков является значительным.

Основным районом для зарыбления станет Кабардино-Балкария. Большинство выращенной на рыбоводных предприятиях молоди будет направлено именно в реки этого региона, входящие в бассейн Каспийского моря. В первую очередь, это касается реки Терек и ее притоков, пишет Fishnews.

Уточнения

Каспийский лосось (лат. Salmo caspius), или каспийская кумжа (лат. Salmo trutta caspius), — подвид кумжи из семейства лососевых. Каспийский лосось самый крупный представитель рода лососей (некоторые особи достигали массы более 50 кг). Масса взрослых особей 2—7 кг, длина до 1 метра. Проходная рыба, размножается в реках с галечниковым дном. Размножение происходит с октября по январь, при температуре воды 3—13 °C.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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