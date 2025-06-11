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Газпромбанк стал лауреатом премии Золотой Меркурий за развитие банковского сопровождения контрактов для субъектов МСП

3:05
Экономика

Газпромбанк выиграл специальную номинацию конкурса "Лучшая банковская программа для МСП-2025" в рамках национальной премии для предпринимателей "Золотой Меркурий".

Газпромбанк
Фото: rais.tatarstan.ru by Александр Ерашов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Газпромбанк

Победа определена в номинации: "За развитие системы банковского сопровождения контрактов для предпринимателей".

Таким образом, профессиональная экспертиза Банка в области банковского сопровождения и созданная для этих целей система цифровых сервисов для малого и среднего предпринимательства были высоко оценены бизнесом и экспертным сообществом.

Банковское сопровождение контрактов (БСК) адресовано компаниям, реализующим инвестиционные проекты и иные важные инициативы. Механизм применяется для контроля целевого использования средств по контракту и управления денежными потоками. В ходе проектов с банковским сопровождением расчеты осуществляются через систему отдельных счетов, где каждый платеж проходит проверку на соответствие целям проекта. Таким образом, с помощью банковского сопровождения формируется единое информационное пространство для заказчиков, подрядчиков и поставщиков, которое обеспечивает прозрачное взаимодействие между всеми участниками.

Активными заказчиками услуги в последнее время становятся не только крупные корпоративные клиенты, но и компании сегмента среднего бизнеса. Банковское сопровождение — гибкий инструмент, который адаптируется под конкретные цели и задачи проекта. Дополнительное преимущество, влияющее на выбор в пользу решения, — это гарантия взаиморасчетов. С банковским сопровождением все исполнители уверены, что за выполненные работы они получат оплату, а средства проекта не будут потрачены нецелевым способом.

"Мы рады, что наши усилия по развитию уникальной системы сервисов банковского сопровождения высоко оценены профессиональным жюри. Компании, выполняющие работы по контрактам с банковским сопровождением, получают доступ к масштабным заказам. Сотрудничество с отраслевыми лидерами открывает возможности для укрепления репутации и долгосрочного планирования, что в конечном итоге улучшает финансовые результаты, укрепляет финансовую модель компании, и позволяет выйти на новый уровень", — отметил первый вице-президент Газпромбанка Олег Мельников.

"Представители малого и среднего бизнеса из числа поставщиков и подрядчиков компаний ТЭК зачастую выполняют работы по контрактам, находящимся на банковском сопровождении. Так они становятся клиентами Банка, что открывает им доступ ко всей линейке продуктов для сегмента МСБ — от оборотного кредитования и банковских гарантий до продуктов для сотрудников компаний, включая зарплатные проекты", — прокомментировал исполнительный вице-президент — начальник Департамента развития продуктов малого и среднего бизнеса ГПБ Иннокентий Воловик.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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