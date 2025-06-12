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Работаем без выходных: россиянам рассказали о новой шестидневной рабочей неделе

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Экономика

В последнюю неделю октября многие россияне, которые работают по пятидневному графику, столкнутся с необычным режимом — им предстоит работать без выходных с 27 октября по 1 ноября включительно.

Лень
Фото: Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лень

Такое решение связано с переносом праздничных дней.

Несмотря на то, что 1 ноября ранее считался выходным, в этом году он объявлен рабочим днем. Взамен отдых будет перенесён на 3 ноября, который станет компенсирующим выходным.

Таким образом, рабочая неделя растянется на шесть дней подряд, а 1 ноября завершит этот длинный рабочий отрезок.

В целом, октябрь окажется месяцем без длительных перерывов — всего 23 рабочих дня, так как официальных праздников в этом месяце нет, сообщают в KP.RU.

Уточнения

Рабо́та — деятельность человека, направленная на создание ценностей либо на удовлетворение потребностей индивида и других людей.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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