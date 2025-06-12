Впервые озвучили: сколько на самом деле получают российские госслужащие

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Средняя пенсия федеральных госслужащих в России превысила 36 тысяч рублей — такие данные, основанные на сведениях Социального фонда, были опубликованы РИА Новости. По информации аналитиков, на 1 апреля 2025 года уровень выплат составил 36 200 рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Деньги

Разница между работающими и неработающими пенсионерами оказалась минимальной. Тем, кто продолжает трудиться, в среднем начисляли 36 934 рубля, тогда как тем, кто вышел на заслуженный отдых, — 36 120 рублей.

Ранее стало известно, что в июне часть россиян получила пенсии досрочно. Причиной стали затяжные выходные в первой половине месяца.

Обычно выплаты проходят с 12 по 15 числа, но в этом году эти даты совпали с нерабочими днями.

Уточнения

Чино́вник — в Русском царстве и Российской империи — лицо мужского пола, имеющее чин и состоящее на статской (гражданской) или придворной службе. В настоящее время — обиходное название государственного служащего.



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