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Перевёл деньги — попал под наблюдение? Правда о новых банковских правилах

2:11
Экономика

Начиная с 30 мая 2025 года, в России вступили в силу новые правила, регулирующие переводы без открытия банковского счёта.

Денежный перевод
Фото: freepik.com by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Денежный перевод

Однако, вопреки тревожным заголовкам, простым пользователям беспокоиться не о чем — об этом заверяют эксперты, с которыми пообщался "Рамблер".

Теперь анонимно можно отправлять до 15 тысяч рублей, а по паспортным данным — до 100 тысяч. Если сумма перевода превышает эту планку, потребуется пройти полную процедуру идентификации. Такие меры, по словам специалистов, вводятся не для создания дополнительных преград, а ради усиления финансовой безопасности и соответствия международным стандартам.

Представитель Банка ДОМ.РФ Евгений Иванов отметил, что новая система лимитов помогает минимизировать риски незаконных финансовых операций и делает денежные потоки более прозрачными. При этом он подчеркнул: тем, кто использует переводы в бытовых целях, нововведения никак не навредят.

Схожего мнения придерживается и Полина Берсенева из Ингосстрах Банка. По её словам, обычные пользователи, не злоупотребляющие анонимными переводами и не превышающие лимиты, вообще не столкнутся с последствиями новых правил. Насторожиться стоит только тем, кто регулярно делит крупные суммы на множество мелких переводов — такие действия могут вызвать подозрения и привести к блокировке.

Тем не менее, даже если банк заподозрит клиента в обходе правил, это не означает немедленную санкцию. В первую очередь, как подчеркнули эксперты, речь идёт о наблюдении за атипичной активностью, а не о слежке за каждой транзакцией. Для большинства пользователей достаточно лишь внимательнее подходить к операциям с крупными суммами и в случае необходимости не бояться открыть счёт.

Иванов также добавил, что новая система никак не усложняет доступ к банковским сервисам и не снижает уровень обслуживания. Если человек использует переводы для личных или семейных нужд — никаких изменений он даже не заметит.

Уточнения

Денежный перевод — перемещение денег от одного лица к другому через платёжную систему без непосредственной передачи наличных денежных знаков из рук в руки. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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