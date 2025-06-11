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Рубль обречён? Эксперты предсказали обвал и объяснили, кто в этом заинтересован

1:00
Экономика

Российский рубль, по мнению экспертов портала Profinance, в будущем может существенно ослабнуть. Об этом сообщает агентство DEITA. RU.

Рубли, монеты
Фото: freepik.com by ededchechine
Рубли, монеты

Финансовые аналитики считают девальвацию национальной валюты неизбежной — вопрос состоит лишь в сроках и темпах этого процесса. Устойчивость рубля на текущих уровнях, по их оценке, носит временный характер.

Среди факторов, которые могут спровоцировать снижение курса, специалисты называют возможное падение цен на нефть, что приведёт к сокращению притока иностранной валюты в страну.

Дополнительным сигналом служит снижение ключевой ставки Центробанком, эффект от которого, как отмечается, обычно проявляется в течение двух-трёх месяцев.

Также аналитики предполагают, что российские власти могут быть заинтересованы в более слабом рубле. Такая мера позволила бы увеличить доходы бюджета за счёт пересчёта экспортной выручки в рубли.

Уточнения

Девальва́ция (лат. de «понижение» + лат. valeo «иметь значение; сто́ить») — снижение курса национальной валюты по отношению к твёрдым валютам в системах с фиксированным курсом валюты, устанавливаемым денежными властями.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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