Рубль обречён? Эксперты предсказали обвал и объяснили, кто в этом заинтересован

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский рубль, по мнению экспертов портала Profinance, в будущем может существенно ослабнуть. Об этом сообщает агентство DEITA. RU.

Фото: freepik.com by ededchechine Рубли, монеты

Финансовые аналитики считают девальвацию национальной валюты неизбежной — вопрос состоит лишь в сроках и темпах этого процесса. Устойчивость рубля на текущих уровнях, по их оценке, носит временный характер.

Среди факторов, которые могут спровоцировать снижение курса, специалисты называют возможное падение цен на нефть, что приведёт к сокращению притока иностранной валюты в страну.

Дополнительным сигналом служит снижение ключевой ставки Центробанком, эффект от которого, как отмечается, обычно проявляется в течение двух-трёх месяцев.

Также аналитики предполагают, что российские власти могут быть заинтересованы в более слабом рубле. Такая мера позволила бы увеличить доходы бюджета за счёт пересчёта экспортной выручки в рубли.

Уточнения

Девальва́ция (лат. de «понижение» + лат. valeo «иметь значение; сто́ить») — снижение курса национальной валюты по отношению к твёрдым валютам в системах с фиксированным курсом валюты, устанавливаемым денежными властями.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.