NVIDIA вырывается в лидеры: рейтинг самых дорогих техногигантов 2025 года

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стоимость ста самых дорогих технологических брендов мира в 2025 году взлетела до рекордных 3,2 триллиона долларов, следует из свежего отчета Brand Finance.

Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Офис NVIDIA

Основной вклад в эту цифру внесли американские компании — 44 бренда с совокупной стоимостью 2,5 триллиона долларов, что составляет почти 80% общего объема.

Как и годом ранее, на вершине списка остаётся Apple. Стоимость бренда выросла на 11% и достигла 574,5 миллиарда долларов, укрепив его лидерство в глобальном техносегменте. Следом идут другие титаны индустрии: Microsoft с 461,1 миллиарда, Google с 413 миллиардами, Amazon — 356,4 миллиарда, а замыкает пятёрку TikTok/Douyin, чей бренд оценили в 105,8 миллиарда.

Но главным прорывом в этом году стала NVIDIA. Её стоимость подскочила почти вдвое — на 98%, до 87,9 миллиарда долларов. Такой стремительный рост позволил компании впервые ворваться в топ-10 самых дорогих технологических брендов мира.

Эксперты связывают успех NVIDIA с бурным развитием в сфере искусственного интеллекта и взрывным спросом на графические процессоры. В результате бренд, который ранее ассоциировался исключительно с геймерами и профессиональными разработчиками, теперь прочно укоренился в списке крупнейших игроков глобальной экономики.





Уточнения

Nvidia — американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе (SoC). Разработки компании получили распространение в индустрии видеоигр, сфере профессиональной визуализации, области высокопроизводительных вычислений и автомобильной промышленности, где бортовые компьютеры Nvidia используются в качестве основы для беспилотных автомобилей.



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