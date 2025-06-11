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Delta возвращается? Американский авиагигант подал заявку на товарный знак в России

0:57
Экономика

Американская авиакомпания Delta Airlines неожиданно подала заявку на регистрацию товарного знака в России.

Самолёт в небе
Фото: Flickr by Papas Dos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Самолёт в небе

По информации Telegram-канала Mash, документы поступили в Роспатент ещё 13 мая, а в заявке указаны виды деятельности, связанные не только с авиаперевозками, но и с организацией путешествий, туристическими услугами и доставкой посылок.

Напомним, еще в 2018 году Delta полностью свернула полёты в Россию и до сих пор не возобновила авиасообщение. 

Тем временем заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в недавнем заявлении подчеркнул, что вопрос восстановления авиасообщения с США остается открытым.

По его словам, добиться ясности от Вашингтона пока не удаётся, и на текущий момент даже упростить визовый режим оказалось бы проще, чем договориться о прямых рейсах.

Уточнения

Delta Air Lines Inc. («Де́льта Эр Лайнс»), известная также, как просто Delta (произносится Дельта, NYSE: DAL) — американская авиакомпания, со штаб-квартирой в Атланте, штат Джорджия. Одна из четырёх компаний-основателей авиационного альянса пассажирских перевозок SkyTeam.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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