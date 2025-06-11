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Бульбы хватало! Лукашенко раскрыл, кто устроил картофельный саботаж

1:16
Экономика

Дефицит картофеля в Белоруссии, вызвавший волну обсуждений и недовольства, оказался вовсе не следствием неурожая или перебоев с поставками. По словам Александра Лукашенко, нехватку "бульбы" создали намеренно, и причины были отнюдь не экономические.

Александр Лукашенко
Фото: kremlin.ru by Кристина Кормилицына, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Александр Лукашенко

Президент РБ заявил, что Комитет госконтроля провел проверки и обнаружил: определённые лица сознательно придерживали картофель, чтобы создать иллюзию провала ценовой политики государства.

Лукашенко подчеркнул, что попытка спровоцировать социальное напряжение была завуалированной политической акцией. Он выразил уверенность, что за этим стояло желание дискредитировать его участие в регулировании цен.

По его словам, как только над проблемой всерьёз начали работать силовые структуры, ситуация резко изменилась: продукт, якобы исчезнувший с прилавков, внезапно появился.

Эти заявления прозвучали во время обсуждения будущего белорусского кинематографа — однако, как видно, даже в таких форматах Лукашенко предпочитает ставить акценты в духе оперативного контроля за внутренними процессами. Комментарий был опубликован Telegram-каналом "Пул Первого", близким к пресс-службе главы государства.

Уточнения

Белару́сь или Белору́ссия — государство в Восточной Европе. Население на 1 января 2025 года составляет 9 109 280, территория — 207,6 тыс. км². Занимает 97-е место по количеству населения и 84-е — по территории в мире.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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