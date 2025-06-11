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Оплата биткоином за хлеб и бензин: Казахстан тестирует криптокарты

1:41
Экономика

В Казахстане начали реальное внедрение инструмента, который еще недавно казался фантастикой, — "криптокарты”. Этот проект, запущенный на базе Международного финансового центра "Астана” (МФЦА), представляет собой систему моментальных расчетов, где цифровые активы превращаются в деньги уже в момент оплаты.

Биткоин
Фото: flickr.com by Jorge Franganillo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Биткоин

Суть проста: клиент оплачивает покупку, а система мгновенно продаёт его криптовалюту на одной из лицензированных бирж МФЦА, зачисляя эквивалентную сумму в тенге на обычную банковскую карту, привязанную к кошельку.

По сути, речь идет не о "расчетах в криптовалюте” в чистом виде, а об интеграции крипторынка в привычную платёжную инфраструктуру. Это создаёт бесшовную связку между цифровыми активами и повседневным потреблением. Привлекательность идеи очевидна: владельцам криптовалюты не нужно отдельно конвертировать её в фиат или выводить на банковский счёт — достаточно просто расплатиться картой, и всё остальное система сделает автоматически.

Такая модель уже вовлекает в тестирование пять казахстанских банков и может использоваться по всей стране, а не только в границах МФЦА.

Эксперты видят в этом шаге логичное развитие стратегии цифровизации и открытости к инвестициям в Web3-технологии, пишет "РГ".

Как напоминает основатель компании SharesPro Денис Астафьев, Казахстан уже легализовал часть криптовалютных операций, и в зоне МФЦА действуют регулируемые криптобиржи, что делает запуск "криптокарт” не стихийным экспериментом, а продуманным продолжением курса.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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