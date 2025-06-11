Россия легализует фирмы-матрёшки: как это повлияет на бизнес в условиях санкций

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Гражданском кодексе РФ может появиться норма, разрешающая создание компании по типу фирм-матрешек.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил соответствующую поправку, предложенную Сергеем Гавриловым, главой комитета Госдумы по вопросам собственности, при подготовке ко второму чтению 9 июня.

Данная поправка была разработана в рамках доработки законопроекта о дропперах. Об этом сообщили "Ведомости". Ожидается, что Госдума примет эту инициативу на следующей неделе. Источник, близкий к правительству, полагает, что это связано с необходимостью предоставления компаниям возможности изменения структуры в связи с санкционными ограничениями.

Поправка затрагивает п. 2 ст. 66 ГК РФ (основы хозяйственных товариществ и обществ). Ранее хозяйственное общество не могло иметь единственным участником другое хозобщество, состоящее из одного лица, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Теперь же такое допускается. Аналогичное положение, разрешающее акционерному обществу (АО) иметь единственным участником другое хозобщество из одного лица, будет внесено в п. 6 ст. 98 ГК РФ (порядок создания АО). До предлагаемых изменений исключения из этого правила действовали для "Почты России", "Ростеха", "Росатома", "Роскосмоса" и дочерних АО головных организаций интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса, акции которых полностью принадлежат Российской Федерации.

Уточнения

Дро́пперы (англ. Dropper — «бомбосбрасыватель») — семейство вредоносных программ (как правило это троянская программа), предназначенных для несанкционированной и скрытой от пользователя установки на компьютер жертвы других вредоносных программ, содержащихся в самом теле дроппера или загружаемых по сети.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.