Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самый мощный взрыв со времён рождения Вселенной: телескоп Гайя зафиксировал невообразимое
Тайна Урала: белка строит идеальные круги, и вот почему это важно для науки
Мышцы тают на глазах: как 2 недели отдыха уничтожают полгода тренировок
Оплата биткоином за хлеб и бензин: Казахстан тестирует криптокарты
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Не специи и не соус: вот что придаёт обычным огурцам яркий вкус и свежесть
Как продать квартиру государству и остаться в выигрыше — пошаговая стратегия
Дело не только в SPF: дерматолог рассказал, что действительно важно при выборе солнцезащитного крема

Россия легализует фирмы-матрёшки: как это повлияет на бизнес в условиях санкций

1:42
Экономика

В Гражданском кодексе РФ может появиться норма, разрешающая создание компании по типу фирм-матрешек.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил соответствующую поправку, предложенную Сергеем Гавриловым, главой комитета Госдумы по вопросам собственности, при подготовке ко второму чтению 9 июня.

Данная поправка была разработана в рамках доработки законопроекта о дропперах. Об этом сообщили "Ведомости". Ожидается, что Госдума примет эту инициативу на следующей неделе. Источник, близкий к правительству, полагает, что это связано с необходимостью предоставления компаниям возможности изменения структуры в связи с санкционными ограничениями.

Поправка затрагивает п. 2 ст. 66 ГК РФ (основы хозяйственных товариществ и обществ). Ранее хозяйственное общество не могло иметь единственным участником другое хозобщество, состоящее из одного лица, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Теперь же такое допускается. Аналогичное положение, разрешающее акционерному обществу (АО) иметь единственным участником другое хозобщество из одного лица, будет внесено в п. 6 ст. 98 ГК РФ (порядок создания АО). До предлагаемых изменений исключения из этого правила действовали для "Почты России", "Ростеха", "Росатома", "Роскосмоса" и дочерних АО головных организаций интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса, акции которых полностью принадлежат Российской Федерации.

Уточнения

Дро́пперы (англ. Dropper — «бомбосбрасыватель») — семейство вредоносных программ (как правило это троянская программа), предназначенных для несанкционированной и скрытой от пользователя установки на компьютер жертвы других вредоносных программ, содержащихся в самом теле дроппера или загружаемых по сети.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Эти тренды из 90-х снова в моде — и они выглядят даже круче, чем раньше
Красота и стиль
Эти тренды из 90-х снова в моде — и они выглядят даже круче, чем раньше Аудио 
Мотор работает впроголодь — а виновата деталь, которую вы точно игнорируете
Авто
Мотор работает впроголодь — а виновата деталь, которую вы точно игнорируете Аудио 
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Домашние животные
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал Аудио 
Популярное
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли

Во время строительства обычной дороги в британской глубинке рабочие наткнулись на следы города, который давно исчез из человеческой памяти.

Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Мотор работает впроголодь — а виновата деталь, которую вы точно игнорируете
Китай в Лондоне не ведёт переговоры с США, а ставит им условия Любовь Степушова Ночной кошмар для хунты: какой масштаб разрушений принёс удар по Киеву? Дмитрий Плотников За карболку её создатель сразу попал в лорды. Антисептик — всему голова Сергей Лебедев
Почти новые и уже на продаже: зачем сбрасывают китайские авто с минимальным пробегом
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой?
Забудьте про натяжные потолки: этот вариант уютнее, дешевле и тише
Забудьте про натяжные потолки: этот вариант уютнее, дешевле и тише
Последние материалы
Мышцы тают на глазах: как 2 недели отдыха уничтожают полгода тренировок
Оплата биткоином за хлеб и бензин: Казахстан тестирует криптокарты
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Не специи и не соус: вот что придаёт обычным огурцам яркий вкус и свежесть
Как продать квартиру государству и остаться в выигрыше — пошаговая стратегия
Дело не только в SPF: дерматолог рассказал, что действительно важно при выборе солнцезащитного крема
Это не помощь, а лотерея: стоит ли доверять машину чужим рукам на АЗС
Заехал на пять минут — остался без машины: за что могут конфисковать авто в лесу
Глухие заборы объявили вне закона: как теперь закрываться от надоедливых соседей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.