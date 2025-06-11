Сахалин-2: Япония и Южная Корея не могут отказаться от российского газа

Несмотря на санкционное давление на проект "Сахалин-2", Япония и Южная Корея продолжают приобретать российский СПГ.
Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко в интервью РИА Новости.
По словам главы региона, отказ от успешного сотрудничества не имеет смысла для этих стран. Они не только продолжают импортировать сжиженный газ с островов, но и сохранили свои доли в проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2".
Губернатор отметил, что после введения новых санкций такие компании, как Shell и Exxon, покинули регион. В результате, значительная часть инвестиций и прибыли осталась внутри страны.
"Был расчет на то, что наши инженеры не смогут эксплуатировать оборудование. Ответ сразу даю. Вот прошли годы, и мы успешно эксплуатируем оборудование. Наши инженеры во всем разобрались", — отметил Валерий Лимаренко.
Он также отметил, что к уходу иностранных специалистов на Сахалине готовились заранее. Российские инженеры постепенно заменяли их, что привело к значительному повышению уровня локализации производства.
«Сахали́н-2» — проект по разработке Пильтун-Астохского нефтяного и Лунского газоконденсатного месторождений в Охотском море на шельфе острова Сахалин, расположенного на Дальнем Востоке России. Реализуется с 1994 года на условиях соглашения о разделе продукции. В 2022 году около 60 % производимого сжиженного газа предназначалось для Японии.
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