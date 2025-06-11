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Билл Кох продаёт редкие вина: коллекция за миллионы привлекает внимание экспертов

1:32
Экономика

Винный аукцион, организованный миллиардером и коллекционером Биллом Кохом, пройдет в эти дни.

Вино
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Several_Bordeaux_wines.jpg by Colin
Вино

На этом трехдневном мероприятии будет представлено 1500 лотов, включая почти 8000 бутылок исторических винтажей из его коллекции, стоимость которой составляет минимум 15 миллионов долларов и может превысить 21 миллион долларов.

В основном в коллекции — вина из Бордо и Бургундии, среди которых более 750 бутылок большого формата, включая 45 "иерусалимских" (3 литра) и "мафусаиловых" (6 литров) из Domaine de la Romanée-Conti. В топ-10 по стоимости входит только одно вино — Domaine de la Romanée-Conti 1985 года, цена которого оценивается в 180 000 долларов.

Кох, назвавший себя "знатоком" вина, поделился, что ему нравятся большие бутылки, так как они дольше созревают благодаря меньшему воздействию кислорода. Он также рассказал о "Мафусаиле", в который помещается шесть литров, что эквивалентно восьми стандартным бутылкам.

Эксперты прогнозируют, что аукцион удивит любителей вина. Джонел Фэлнар, директор по напиткам в NA: EUN Hospitality, считает, что 1985 год был одним из лучших для виноделия и что цена в 180 000 долларов определенно оправдана для тех, кто может себе это позволить.

Уточнения

Аукцио́н — публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества предприятий, произведений искусства, и других объектов, которая производится по заранее установленным правилам аукциона.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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