Агростартап Подмосковья: как шмели стали незаменимыми опылителями

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Подмосковье одна из ягодных ферм прибегает к помощи шмелей для опыления растений.

Фото: Openverse by Fenanov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Шмель сидит на растении

В преддверии ягодного сезона фермерское хозяйство приобрело несколько шмелиных семей.

Подчеркивается, что эти насекомые уже давно пользуются заслуженным признанием у российских аграриев как эффективные опылители, играющие ключевую роль в опылении таких культур, как рапс, гречиха, фруктовые деревья и ягодные кустарники. Простота использования и высокая результативность сделали этот метод популярным среди множества российских сельхозпроизводителей.

Производительность одной шмелиной семьи впечатляет: за одну смену они способны опылить около 7 тысяч цветков. В тепличных условиях, где на гектаре земли в период цветения может распуститься до 65 тысяч цветков, требуется установка примерно 15 шмелиных ульев для обеспечения эффективного опыления.

В прошлом году это крестьянско-фермерское хозяйство в Подмосковье стало одним из участников государственной программы поддержки "Агростартап". Полученный грант был направлен на приобретение земельных участков, специализированной техники, необходимого оборудования и производственных площадей.

Стоит отметить, что практика использования шмелей для опыления распространена и среди крупных агропромышленных предприятий. Так, крупный российский агрохолдинг, специализирующийся на выращивании овощей в закрытом грунте, перешел на использование шмелей отечественного производства для опыления тепличных растений.

Уточнения

Старта́п (от англ. startup company от start up дословно — «запускать») — компания с короткой историей операционной деятельности и анализа рынка.





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