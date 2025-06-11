Пётр Белый стал пятым российским миллиардером в фармацевтике: история успеха

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Основатель и крупнейший акционер фармацевтической компании "Промомед" Петр Белый стал пятым российским миллиардером, заработавшим свое состояние на производстве лекарств.

Фото: commons.wikimedia.org by HuBar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Аптека

Его капитал превысил $1 млрд. Основу его состояния составляет контрольный пакет акций "Промомед" — около 88%. На Московской бирже цена одной акции компании достигла 420,85 рубля, что делает пакет Белого стоимостью 78,4 млрд руб.

В Forbes отметили, что до него миллиардером в фармацевтике стали такие личности, как Виктор Харитонин и Егор Кульков, совладельцы холдинга "Огмент инвестментс", а также Алексей Репик из "Р-фарм" и Викрам Пуния из "Фармасинтез". Также в этом клубе есть владельцы дистрибьюторов, как Вадим Якунин из группы "Протек" и Эдуард Нетылько из компании ФК "Пульс".

Петр Белый родился в 1972 году и окончил Московский государственный медико-стоматологический университет. В 2005 году он основал "Промомед", которая включает R&D-центр и завод "Биохимик". Компания предлагает более 350 лекарственных препаратов в топ-10 сегментах фармацевтического рынка. В июле 2024 года "Промомед" провело IPO на Московской бирже.

Уточнения

Московская биржа — крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром.



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