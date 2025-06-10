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Продажи Tesla сыплются по миру — но в Норвегии случилось неожиданное

2:10
Экономика

Снижение продаж, резкое падение прибыли и политические скандалы вокруг Илона Маска — всё это бьёт по имиджу Tesla. В Китае продажи упали на 15%, в Германии — на 36%, а в Великобритании и вовсе на 45%, несмотря на общий рост интереса к электрокарам. И всё же на фоне этого спада один рынок выделяется как яркое исключение.

Tesla Model Y
Фото: commons.wikimedia.org by Kevauto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Tesla Model Y

Норвежское чудо

"Tesla Model Y популярен в Норвегии, вероятно, потому что сочетает хорошее соотношение цены и качества с тем, что важно для наших водителей: вместительный багажник, высокий дорожный просвет, полный привод и возможность буксировки.", — отмечает генеральный секретарь Норвежской ассоциации электромобилей Кристина Бу, оказался идеальным выбором для местных условий.

Налоги решают

Ключевую роль играет и лояльная налоговая политика. Покупка электромобиля в Норвегии по-прежнему сопровождается ощутимыми льготами, что делает такие машины особенно привлекательными.

Тень Илона Маска

Однако даже в Норвегии успех Tesla мог бы быть ещё громче, если бы не политическая активность её основателя. В США Маск публично поддержал ультраправое движение MAGA и Дональда Трампа, что вызвало критику за рубежом. 

"До 43% опрошенных сказали, что не купили бы Tesla именно по политическим причинам. Остаётся только гадать, сколько машин было бы продано, если бы не позиция Маска.", — замечает Кристина Бу.

Конкуренты наступают

Пока Илон Маск делает ставку на автономное такси и робота Optimus, китайский гигант BYD уже демонстрирует выручку в $100 млрд. У Tesla тем временем — падение чистой прибыли на 71% за год и всё ещё недоработанный автопилот.

Норвегия — не спасательный круг

Даже впечатляющие успехи в Скандинавии не могут затушевать глобальный кризис. Tesla остро нуждается в перезагрузке стратегии и восстановлении доверия клиентов. 

Уточнения

Tesla "Тесла" — американская компания, производитель электромобилей, зарядных станций, солнечных батарей и систем для накопления электроэнергии.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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