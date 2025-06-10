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Два завода с нуля: зачем инвесторы несут миллиарды в Псковскую область

1:55
Экономика

Суммарно — более 4 млрд рублей. Именно столько готовы вложить два новых инвестора, чтобы реализовать масштабные проекты в особой экономической зоне "Моглино" в Псковской области. Инициативы уже получили одобрение наблюдательного совета ОЭЗ, который возглавляет губернатор Михаил Ведерников.

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Фото: https://stroi.mos.ru/gallery/4588 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
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Завод по производству СПГ

Первый проект — строительство современного предприятия по выпуску сжиженного природного газа (СПГ). Планируется ежегодно производить до 24 тыс. тонн продукции.

Инвестор уже договорился о реализации газа на российском рынке. Однако, в перспективе возможен и экспорт — рассматриваются расширенные каналы сбыта. Производственный процесс охватывает все этапы: от приёма сырья из газотранспортной системы до очистки, сжижения, хранения и отгрузки конечному потребителю. Сейчас идёт разработка детального бизнес-плана, а запуск намечен на 2027 год.

Экологичное утепление без отходов

Второй инвестор ставит на экологичное безотходное производство — он планирует построить завод полного цикла по выпуску базальтовых теплоизоляционных плит. Основное сырьё - российского происхождения, а 40% оборудования будет отечественным.

Ключевая информация:

  • ОЭЗ "Моглино" расширяет число резидентов
  • Инвесторы вложат более 4,2 млрд рублей
  • Проекты: СПГ-завод и производство утеплителей
  • Будет создано более 150 рабочих мест

Продукция пойдёт не только на собственные нужды строительной компании, но и будет поставляться другим производителям, например, на заводы сэндвич-панелей. При выходе на проектную мощность на предприятии создадут около 150 новых рабочих мест.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

Произво́дство — процесс создания какого-либо продукта с использованием первичных (труд и капитал) и промежуточных факторов производства (сырье, материалы и тому подобное).

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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