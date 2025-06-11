Почему бизнес выступил против российской полки: новый законопроект, который может изменить рынок

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Члены межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка и семь объединений производителей и поставщиков продуктов питания обратились в российское правительство с просьбой отказаться от поддержки законопроекта о "российской полке".

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Законопроект о "российской полке" обсуждается с 2023 года. Если его примут, продавцы будут обязаны выделять определенное пространство на витринах для продукции, произведенной в России или странах ЕАЭС. Документ сейчас находится в правительстве и скоро планируется внести в Госдуму. Минпромторг поддерживает инициативу, но ФАС и Минэкономразвития высказывали критику, особенно по поводу ограничения прав иностранных владельцев товарных знаков.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов ранее говорил, что создание "российской полки" начнется с бытовой химии и косметики, затем будут добавлены другие товарные группы. В последней версии законопроекта указано, что производители не должны находиться под контролем иностранных лиц, но продукция, использующая лицензии на товарные знаки, написанные кириллицей, будет считаться национальной.

Авторы письма утверждают, что законопроект нарушает принцип свободы экономической деятельности, фактически заставляя заключать договоры с определенными производителями. Они также подчеркивают, что товары, локализованные в России международными компаниями, лишаются преференций, хотя такие компании могут быть российскими резидентами, платящими налоги и создающими рабочие места. При этом товары из стран ЕАЭС получат доступ к "российской полке".

Уточнения

Резидент — юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в данном государстве, на которое в полной мере распространяется его законодательство.



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