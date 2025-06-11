Ранний картофель из Дагестана: урожайность достигает 40 тонн с гектара

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

В хозяйствах Дагестана активно идет уборка раннего картофеля.

Фото: flickr.com by Grimme Group, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сбор урожая картофеля

Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики. Неподалеку от села Учкент картофельные плантации сортов "Аризона" и "Ривьера" занимают площадь в 60 гектаров. Специалисты прогнозируют урожай более 40 тонн с гектара.

Начальник управления сельского хозяйства Кумторкалинского района Магомед Агаев сообщил, что в районе в общей сложности насчитывается около 500 гектаров овощных плантаций, специализирующихся на выращивании "борщевого набора".

В министерстве сельского хозяйства Дагестана отметили, что климат Кумторкалинского района благоприятен для выращивания ранних овощей, особенно в период когда на рынке наблюдается дефицит местной продукции и преобладает импорт из Египта, Азербайджана и Индии.

Уже в следующем сезоне местные фермеры планируют увеличить площадь под картофелем в Кумторкалинском районе до 200 гектаров. Кстати, выращивание картофеля и других овощей из этого "набора" субсидируется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.





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