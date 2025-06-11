Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему бизнес выступил против российской полки: новый законопроект, который может изменить рынок
Этот хлам ворует у вас топливо каждый день — и вы даже не подозреваете об этом
Юрий Борисов исполнит главную роль в новом голливудском фильме о русском поете
Криштиану Роналду в беде: появились новые слухи о CR7 и Оярсабале
Яйцо с загадочным красным пятном внутри? Узнайте, что это на самом деле и можно ли его есть
Никаких уколов и пластики — только сыворотки и потрясающий результат уже через неделю
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Как заставить жимолость плодоносить: 5 секретов, которые изменят урожай
Тёмная тайна грешника Испании Мората в финале против Португалии

Ранний картофель из Дагестана: урожайность достигает 40 тонн с гектара

1:14
Экономика

В хозяйствах Дагестана активно идет уборка раннего картофеля.

Сбор урожая картофеля
Фото: flickr.com by Grimme Group, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сбор урожая картофеля

Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики. Неподалеку от села Учкент картофельные плантации сортов "Аризона" и "Ривьера" занимают площадь в 60 гектаров. Специалисты прогнозируют урожай более 40 тонн с гектара.

Начальник управления сельского хозяйства Кумторкалинского района Магомед Агаев сообщил, что в районе в общей сложности насчитывается около 500 гектаров овощных плантаций, специализирующихся на выращивании "борщевого набора".

В министерстве сельского хозяйства Дагестана отметили, что климат Кумторкалинского района благоприятен для выращивания ранних овощей, особенно в период когда на рынке наблюдается дефицит местной продукции и преобладает импорт из Египта, Азербайджана и Индии.

Уже в следующем сезоне местные фермеры планируют увеличить площадь под картофелем в Кумторкалинском районе до 200 гектаров. Кстати, выращивание картофеля и других овощей из этого "набора" субсидируется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Почти новые и уже на продаже: зачем сбрасывают китайские авто с минимальным пробегом
Авто
Почти новые и уже на продаже: зачем сбрасывают китайские авто с минимальным пробегом
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Авто
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше Аудио 
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Наука и техника
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным Аудио 
Популярное
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли

Во время строительства обычной дороги в британской глубинке рабочие наткнулись на следы города, который давно исчез из человеческой памяти.

Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Мотор работает впроголодь — а виновата деталь, которую вы точно игнорируете
Китай в Лондоне не ведёт переговоры с США, а ставит им условия Любовь Степушова Ночной кошмар для хунты: какой масштаб разрушений принёс удар по Киеву? Дмитрий Плотников За карболку её создатель сразу попал в лорды. Антисептик — всему голова Сергей Лебедев
Почти новые и уже на продаже: зачем сбрасывают китайские авто с минимальным пробегом
10 японских моторов, которые и сейчас рвут асфальт — спустя десятилетия
Живут под полом и не боятся света: как избавиться от странных насекомых в ванной
Живут под полом и не боятся света: как избавиться от странных насекомых в ванной
Последние материалы
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Как заставить жимолость плодоносить: 5 секретов, которые изменят урожай
Тёмная тайна грешника Испании Мората в финале против Португалии
Машина может поджарить вас без предупреждения: скрытая опция превращает салон в духовку
Ранний картофель из Дагестана: урожайность достигает 40 тонн с гектара
Тысячи американцев выйдут на улицы: вот что скрывает Национальный день неповиновения без королей
Технологии на службе ухода: как Китай борется с нехваткой кадров для пенсионеров
От гостиной до спальни: гид по выбору идеального ковра в квартиру
Кампус-ду-Жордау — бразильская Швейцария: как город шоколада и трикотажа покоряет сердца туристов
Топ-10 самых спокойных собак: если в вашем доме нужен не охранник, а уют
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.