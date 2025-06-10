Подорожание на 48% — и всё равно дешевле всех: почему покупатели выбирают именно этот автобренд

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Во всем мире наблюдается тенденция увеличения стоимости автомобилей. Это обусловлено ужесточением экологических требований, необходимостью инвестиций в электромобили, инфляцией, торговыми пошлинами и общим замедлением экономики.

Фото: commons.wikimedia.org by Ogidya, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Dacia Spring

Модели, доступные для широкого круга потребителей, становятся все более редкими. Однако одна компания смогла изменить эту тенденцию, особенно заметно это на крупнейшем европейском рынке — в Германии.

По данным JATO Dynamics, этот производитель не только увеличил среднюю стоимость своих автомобилей на 48%, но и сумел нарастить продажи на 19% на немецком рынке. Хотя конкретное название компании не указывается, средняя стоимость сделки в 15 000 евро позволяет предположить, что речь идет о Dacia, дочернем предприятии концерна Renault.

Несмотря на общий рост цен в последние годы, румынский производитель продолжает предлагать наиболее доступные варианты в каждом ценовом сегменте. Это связано с практичным подходом компании к технологиям, функциональности и ценообразованию, что привлекает покупателей, ориентированных на практичность.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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