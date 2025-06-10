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Вернулись домой: около 90% кеты на Камчатке оказались с метками

1:36
Экономика

Главрыбвод представил итоги исследования, проведенного в 2024 году на реках Камчатки.

рыба с завода
Фото: freepik.com by montypeter is licensed under Free More info
рыба с завода

Целью работы ученых было определение доли кеты, выращенной на Паратунском экспериментальном лососевом заводе (филиал Главрыбвода), вернувшейся на нерест в реку Паратунка. Ежегодно завод выпускает в эту реку около 15 миллионов мальков кеты.

Для оценки эффективности завода применялся метод массового мечения рыб, позволяющий по узору на отолите (структура во внутреннем ухе, формирующаяся у мальков) установить год и место выращивания рыбы.

Исследование показало, что 89,9% кеты, выловленной в 2024 году в Паратунке, имели эти метки. Основную часть улова составили рыбы в возрасте 3-5 лет. Аналогичные исследования в устье реки Авачи подтвердили заводское происхождение 56,3% выловленной кеты, выпущенной другим заводом Главрыбвода — "Кеткино".

В 2022 году, по данным Камчатского филиала ВНИРО, средняя многолетняя доля заводской рыбы составляла 34,4% в Паратунке и 10,2% в Аваче. Преобладание заводской рыбы в уловах 2024 года свидетельствует о повышении эффективности рыбоводных заводов и их важном вкладе в сохранение популяции лососевых, подчеркивают в Главрыбводе.

Уточнения

Ке́та или кета́ (лат. Oncorhynchus keta) — один из наиболее массовых среди лососёвых (второе место после горбуши) и самый распространённый из видов анадромных рыб семейства лососёвых. Ценный объект промысла.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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