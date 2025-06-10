Раньше американцы могли себе позволить, теперь — китайцы: доходы туристов из Поднебесной значительно выросли

Согласно данным Европейской туристической комиссии (ETC), только треть американских респондентов (33%) планирует посетить страны Европы этим летом, что на 7% меньше, чем в предыдущем году.
Основная причина сокращения поездок (54% опрошенных) — существенное повышение транспортных расходов. Кроме того, политическая обстановка, включая восприятие США за границей, также оказывает влияние на планы участников опроса.
Снижение интереса к летнему европейскому отдыху также наблюдается среди путешественников из Бразилии, Канады и Японии.
Однако интерес к летним поездкам в Европу среди китайских путешественников значительно вырос: 72% опрошенных заявили о своих планах, что на 10% больше, чем в прошлом году.
В ETC отметили, что тенденция обусловлена ростом доходов туристов из Китая и благоприятной политикой страны в сфере туризма.
Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
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