Раньше американцы могли себе позволить, теперь — китайцы: доходы туристов из Поднебесной значительно выросли

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным Европейской туристической комиссии (ETC), только треть американских респондентов (33%) планирует посетить страны Европы этим летом, что на 7% меньше, чем в предыдущем году.

Фото: freepik.com by tirachardz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Китайцы

Основная причина сокращения поездок (54% опрошенных) — существенное повышение транспортных расходов. Кроме того, политическая обстановка, включая восприятие США за границей, также оказывает влияние на планы участников опроса.

Снижение интереса к летнему европейскому отдыху также наблюдается среди путешественников из Бразилии, Канады и Японии.

Однако интерес к летним поездкам в Европу среди китайских путешественников значительно вырос: 72% опрошенных заявили о своих планах, что на 10% больше, чем в прошлом году.

В ETC отметили, что тенденция обусловлена ростом доходов туристов из Китая и благоприятной политикой страны в сфере туризма.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





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