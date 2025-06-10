Контрафакт уйдёт, но цены вырастут? Как законопроект о ГОСТах может ударить по кошельку россиян

2:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

В условиях продовольственной инфляции всякое упоминание о возможном увеличении стоимости потребительской корзины воспринимается крайне болезненно. Сейчас активно обсуждается потенциальный скачок цен на 15-20%.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info в магазине

В Госдуме рассматривается законопроект, обязывающий производителей соблюдать пищевые ГОСТы. Суть в том, что предприятия должны будут проводить экспертизу собственных стандартов (СТО) и технических условий (ТУ) с регистрацией в соответствующей федеральной системе. При этом требования к качеству не должны быть ниже государственных.

Намерение, безусловно, благое, но последствия могут быть непредсказуемыми. Сторонники законопроекта утверждают, что он позволит убрать с прилавков контрафакт и обеспечит высокое качество продуктов, исключив дешёвые и вредные заменители. Покупатели якобы смогут легко узнать состав любого продукта.

Однако бизнес указывает на невозможность сохранения низких цен при отказе от более дешевых ингредиентов. Кроме того, любая сертификация влечёт дополнительные расходы, которые будут переложены на потребителя.

Более того, соблюдение ГОСТов может привести не только к росту цен, но и к сокращению ассортимента, поскольку значительная часть продукции не соответствует установленным требованиям. В молочной продукции доля такой продукции составляет около 50%, в рыбной — 60%.

Принятие закона о ГОСТах может узаконить разделение продуктов на качественные для богатых и доступные для большинства населения, пишет argumenti.ru.

Рост цен на продукты неизбежно отразится на общей инфляции. Торговля и общественное питание составляют значительную долю ВВП страны, а также растениеводство и животноводство. Это может стать формальным поводом для Центробанка к повышению ключевой ставки.

Уточнения

Эксперти́за (от лат. expertus «знающий по опыту») — исследование, проводимое компетентным лицом, привлечённым по поручению заинтересованных лиц, в целях получения ответов на вопросы, требующих определённых специальных познаний.





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