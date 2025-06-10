В Германии компании вынуждены это делать: долгоиграющий экономический спад

1:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Непрекращающийся экономический спад в Германии привел к сокращению более ста тысяч рабочих мест в промышленном секторе за последний год. Особенно сильно пострадала автомобильная промышленность, являющаяся одной из ключевых отраслей экономики страны, пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Clemens Vasters from Viersen, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Германии

Именно в автомобилестроении было зафиксировано наибольшее количество увольнений — примерно 45 400 человек.

Исследование, базирующееся на данных Федерального статистического управления, показывает, что к концу первого квартала численность занятых в немецкой промышленности составила 5,46 миллиона человек. Это на 1,8% меньше, или на 101 тысячу человек, чем годом ранее. По сравнению с допандемийным 2019 годом, количество работников сократилось на 3,8%, что составляет 217 тысяч человек. Наивысший показатель был достигнут в 2018 году, когда в отрасли работало около 5,7 миллиона человек.

Как отмечает эксперт Ян Брорхилкер, компании, работающие в этой сфере, испытывают колоссальное давление. Он подчеркивает, что жесткая конкуренция, особенно со стороны китайских производителей, приводит к снижению цен, ключевые рынки сбыта демонстрируют слабость, а спрос в Европе остается на низком уровне.

Кроме того, сохраняется значительная неопределенность в отношении американского рынка. Компании вынуждены бороться с высокими издержками, в частности, на электроэнергию и оплату труда. Эксперты прогнозируют дальнейшее сокращение рабочих мест в стране — примерно на 70 тысяч до конца текущего года.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.