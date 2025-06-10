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Фермер из Чувашии значительно увеличила сбор картофеля: рецепт успеха

1:18
Экономика

Фермер из Батыревского округа Чувашии успешно развивает проект по выращиванию картофеля.

Картофель
Фото: Own work by Josep Renalias, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Картофель

Пресс-службу министерства сельского хозяйства республики сообщает, что в 2021 году аграрий получил грант на развитие семейных ферм в размере 5 миллионов рублей.

С помощью этой господдержки и собственных вложений фермером было приобретено современное оборудование для сортировки и упаковки картофеля. По итогам 2024 года площадь производства картофеля в хозяйстве составила 37 гектаров, а валовый сбор достиг 1010 тонн. В этом году она посеяла 40 гектаров картофеля, 150 гектаров ячменя и 30 гектаров лука-севка. Также в 2024 году началось строительство нового овощехранилища на 700 тонн, которое планируется завершить в июле.

По данным минсельхоза Чувашии, за последние 5 лет в республике было направлено около 500 миллионов рублей на поддержку 49 семейных ферм. В 2025 году на поддержку малых хозяйств выделено 36 миллионов рублей из регионального бюджета.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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