Сельхозтехника станет доступнее: новый законопроект удивит всех

Минсельхоз подготовил проект приказа, который предполагает увеличение размера субсидии для аграриев на покупку сельхозтехники отечественного производства до 70% от ключевой ставки Центробанка.
Документ уже опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Сейчас господдержка при приобретении российской сельхозтехники составляет 50% от ключевой ставки ЦБ. Цель нового документа — стимулировать покупки техники как российского, так и белорусского производства, выпущенной в России.
Кроме того, Минфин РФ и Федеральная налоговая служба также готовят законопроект, который освободит сельхозпроизводителей от уплаты транспортного налога на технику, находящуюся у них в собственности.
Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.
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