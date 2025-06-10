Сельхозтехника станет доступнее: новый законопроект удивит всех

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Минсельхоз подготовил проект приказа, который предполагает увеличение размера субсидии для аграриев на покупку сельхозтехники отечественного производства до 70% от ключевой ставки Центробанка.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уборка зерна

Документ уже опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас господдержка при приобретении российской сельхозтехники составляет 50% от ключевой ставки ЦБ. Цель нового документа — стимулировать покупки техники как российского, так и белорусского производства, выпущенной в России.

Кроме того, Минфин РФ и Федеральная налоговая служба также готовят законопроект, который освободит сельхозпроизводителей от уплаты транспортного налога на технику, находящуюся у них в собственности.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.