Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Министр рухнул в бездну: в Кузбассе грянул главный коррупционный скандал года
Соседи вытаскивают его лопатой, а вы оставьте пару штук — и увидите, как меняется почва
Без прогулок и приседаний: лучшие упражнения для похудения, если вам больше 50 лет
Кишечник под прицелом: как невидимые гены создают угрозу
Забудьте химию: зачем умные хозяйки кидают зубную пасту в унитаз
Досталось Сердюкову: у Бородиной случился конфликт с Линой Джебисашвили
Сельхозтехника станет доступнее: новый законопроект удивит всех
Ботокс, скальпель и немного магии: Плющенко сыграл сам с собой в поддавки
Едем по степям — и вдруг солёное озеро с эффектом Мёртвого моря

Урсула фон дер Ляйен готовит сюрприз для Москвы: новый потолок цен на нефть уже на горизонте

0:52
Экономика

Исполнительный орган ЕС предлагает снизить потолок цен на российскую нефть, чтобы ужесточить энергетические и финансовые санкции против Москвы.

урсула фон дер ляйен
Фото: www.flickr.com by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
урсула фон дер ляйен

Во вторник председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представит план по снижению цены на продажу российской нефти с 60 долларов за баррель до 45 долларов.

Также председатель ЕС предлагает включить ограничения на ведение бизнеса с компаниями, управляющими трубопроводами "Северный поток" и "Северный поток — 2".

Потолок цен на российскую нефть в 60 долларов был согласован в рамках G7 в декабре 2022 года с целью уменьшить доходы России от продажи ископаемого топлива. Лидеры G7 встретятся на следующей неделе в Канаде, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

Уточнения

«Се́верный пото́к — 2» (англ  «Nord Stream 2») — недействующий после диверсии магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам). Представляет собой расширение газопровода «Северный поток».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Не болезнь, а голод: почему чеснок желтеет даже при хорошем уходе
Садоводство, цветоводство
Не болезнь, а голод: почему чеснок желтеет даже при хорошем уходе Аудио 
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Туризм
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами Аудио 
Эти тренды из 90-х снова в моде — и они выглядят даже круче, чем раньше
Красота и стиль
Эти тренды из 90-х снова в моде — и они выглядят даже круче, чем раньше Аудио 
Популярное
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере

Как дата вашего рождения может раскрыть ваш внутренний зверь и какие качества она в вас подчеркивает? Откройте для себя удивительную связь!

Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Дроны-призраки и серые зоны: как россияне приближают крах обороны ВСУ — детали с фронта Дмитрий Плотников Лондон предупреждён ударом по британскому визовому центру в Киеве Любовь Степушова За карболку её создатель сразу попал в лорды. Антисептик — всему голова Сергей Лебедев
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Последние материалы
АИ-92 под солнцем не справляется — мотор перегревается быстрее
Рыбы страдают дольше, чем вы думаете — и теперь это доказано
Не можете нормально спать из-за ночных судорог? Почему они вообще возникают и что делать
Особенности и отличия российских и постсоветских автозаводов: АвтоВАЗ, ЗАЗ, ГАЗ и другие
Фитнес или головоломка? Как параллельное решение задач снижает эффективность тренировок
Кроты не выносят этот аромат — и даже самые стойкие сбегают за сутки
Вибрация, которая спасает: как ультразвук открывает путь к лечению рака
Кристину Орбакайте обвинили в неуплате налогов в России
Чистим духовку без химии: секреты, которые стоит знать каждой хозяйке
Зеленский требует давления: Киев призвал США и ЕС заставить Москву к миру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.