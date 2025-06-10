Урсула фон дер Ляйен готовит сюрприз для Москвы: новый потолок цен на нефть уже на горизонте

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Исполнительный орган ЕС предлагает снизить потолок цен на российскую нефть, чтобы ужесточить энергетические и финансовые санкции против Москвы.

Фото: www.flickr.com by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ урсула фон дер ляйен

Во вторник председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представит план по снижению цены на продажу российской нефти с 60 долларов за баррель до 45 долларов.

Также председатель ЕС предлагает включить ограничения на ведение бизнеса с компаниями, управляющими трубопроводами "Северный поток" и "Северный поток — 2".

Потолок цен на российскую нефть в 60 долларов был согласован в рамках G7 в декабре 2022 года с целью уменьшить доходы России от продажи ископаемого топлива. Лидеры G7 встретятся на следующей неделе в Канаде, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

Уточнения

«Се́верный пото́к — 2» (англ «Nord Stream 2») — недействующий после диверсии магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам). Представляет собой расширение газопровода «Северный поток».



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