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Ресторанный кризис: почему люди выбирают домашнюю еду вместо походов в кафе

1:26
Экономика

Недавние новшества в медицине оказали неожиданное влияние на ресторанный бизнес, который и так испытывает трудности.

Здоровая еда
Фото: National Cancer Institute by Bill Branson (Photographer) is licensed under United States Department of Health and Human Services
Здоровая еда

Нутрициолог Галина Леонова отметила, что с распространением препаратов для похудения, таких как Озепик и Вегови, многие люди начали отдавать предпочтение домашнему питанию. Это связано с необходимостью соблюдать специальные диеты для достижения лучших результатов лечения и потерей аппетита, пишет ИА RuNews24.ru.

Из-за этого количество посетителей в ресторанах значительно сократилось, а доставка еды на дом также ощутила спад. Ресторанный бизнес, уже пострадавший от пандемии и экономических трудностей, столкнулся с новой проблемой. Владельцы ресторанов выражают обеспокоенность, что дальнейшее распространение этих препаратов может существенно повлиять на их доходы.

Галина подчеркивает, что снижение веса с помощью таких препаратов требует осознанного подхода к питанию. Люди становятся более разборчивыми в своем рационе, что сказывается на их привычках питания вне дома. Однако это также может стать стимулом для ресторанов адаптироваться, создавать меню, соответствующее здоровым и диетическим требованиям, то есть нужно искать новые стратегии, чтобы оставаться конкурентоспособными в условиях меняющихся потребительских трендов. 

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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