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Предпраздничный день: как законно уйти с работы раньше и не потерять в зарплате

0:54
Экономика

Юрист Алла Георгиева объяснила, что переработки в предпраздничный короткий день оплачиваются по сверхурочным тарифам или компенсируются отгулами.

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Фото: commons.wikimedia.org by коворкинг-пространство Зона действия, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Как сообщает сайт Москва 24, в этом году 11 июня рабочий день перед Днем России будет сокращен на час, и все сотрудники имеют право уйти пораньше, включая тех, кто работает по совместительству.

Однако это правило не касается работников непрерывно действующих организаций, таких как медики, сотрудники МЧС, МВД и другие службы, выполняющие жизненно важные функции. Если такие сотрудники или другие, кто задержался на работе в сокращенный день, будут перерабатывать, им оплатят часы по сверхурочным тарифам: первые два часа — в полуторном размере, а все последующие — в двойном.

Уточнения

Тари́ф (от араб. تعريف‎ — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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