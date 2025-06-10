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Привилегий больше не будет: МИД РФ поставил ультиматум западному бизнесу

1:02
Экономика

Западные компании, желающие вернуться на российский рынок, должны подтвердить свою надёжность и готовность к честной конкуренции. Об этом в интервью RT заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Торговый центр Авиапарк
Фото: commons.wikimedia.org by Woctogen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Торговый центр Авиапарк

"Те, кто хочет вернуться в Россию из западных стран, должны понимать, что им предстоит доказать нам свою надежность", — отметил дипломат.

По словам представителя МИД, после массового ухода иностранных брендов их рыночные ниши уже заняты. Сейчас на российском рынке активно работают как отечественные компании, так и фирмы из Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии и Индии — и уступать позиции они не намерены.

Биричевский подчеркнул, что привилегированные условия, которыми западные бренды пользовались в России 10-15 лет назад, больше не действуют:

"Теперь всем придется конкурировать на равных. Бизнес-среда изменилась — и возврата к прежним форматам не будет".

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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