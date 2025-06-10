Западные компании, желающие вернуться на российский рынок, должны подтвердить свою надёжность и готовность к честной конкуренции. Об этом в интервью RT заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Те, кто хочет вернуться в Россию из западных стран, должны понимать, что им предстоит доказать нам свою надежность", — отметил дипломат.
По словам представителя МИД, после массового ухода иностранных брендов их рыночные ниши уже заняты. Сейчас на российском рынке активно работают как отечественные компании, так и фирмы из Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии и Индии — и уступать позиции они не намерены.
Биричевский подчеркнул, что привилегированные условия, которыми западные бренды пользовались в России 10-15 лет назад, больше не действуют:
"Теперь всем придется конкурировать на равных. Бизнес-среда изменилась — и возврата к прежним форматам не будет".
Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Как дата вашего рождения может раскрыть ваш внутренний зверь и какие качества она в вас подчеркивает? Откройте для себя удивительную связь!