Привилегий больше не будет: МИД РФ поставил ультиматум западному бизнесу

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Западные компании, желающие вернуться на российский рынок, должны подтвердить свою надёжность и готовность к честной конкуренции. Об этом в интервью RT заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Фото: commons.wikimedia.org by Woctogen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Торговый центр Авиапарк

"Те, кто хочет вернуться в Россию из западных стран, должны понимать, что им предстоит доказать нам свою надежность", — отметил дипломат.

По словам представителя МИД, после массового ухода иностранных брендов их рыночные ниши уже заняты. Сейчас на российском рынке активно работают как отечественные компании, так и фирмы из Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии и Индии — и уступать позиции они не намерены.

Биричевский подчеркнул, что привилегированные условия, которыми западные бренды пользовались в России 10-15 лет назад, больше не действуют:

"Теперь всем придется конкурировать на равных. Бизнес-среда изменилась — и возврата к прежним форматам не будет".

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.

